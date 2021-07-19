ابن زايد في الرياض في زيارة مفاجئة

افادت وكالة الانباء السعودية ان ولي العهد محمد بن سلمان استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في زيارة لم يعلن عنها سابقا، وسط انباء عن خلافات كبيرة بين الحليفين الخليجيين

ابن سلمان يستقبل ابن زايد

وافادت المصادر الرسمية السعودية ان ابن زايد وصل إلى الرياض اليوم الاثنين، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

ويعد اللقاء بين بن سلمان وبن زايد الأول من نوعه منذ نشوب الخلاف النفطي بين الإمارات والسعودية ضمن مجموعة "أوبك+" الى جانب الخلافات بشان التطورات في اليمن والعلاقات الاماراتية الاسرائيلية وعملية التطبيع مع الاحتلال

تسوية الخلاف في اوبك

واعلنت "أوبك+" يوم الاحد انها توصلت إلى اتفاق جديد بشأن زيادة تقليص تخفيضات إنتاج النفط، بعد تسوية الخلاف النادر بين السعودية والإمارات بحيث يتم تمديد القرارات الخاصة بشأن الحد من إنتاج النفط حتى أواخر 2022 وزيادة حصة الإمارات من 3.168 حتى 3.5 مليون برميل يوميا علما ان هذا هو الطلب الذي أسفر عن اندلاع الخلاف بين أبوظبي والرياض

كما يشمل هذه التعديلات زيادة حصة كل من روسيا والسعودية إلى 11.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع 11 مليونا حاليا، بالإضافة إلى زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برلين يوميا. وفي المحصلة زيادة مستوى الإنتاج المشترك بـ400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس القادم، حتى انقضاء تخفيضات الإنتاج البالغة 5.8 مليون برميل يوميا.