ابن سلمان وبومبيو يبحثان الحل السلمي في اليمن

تصاعدت الحرب بين ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وقوات الشرعية المعترف بها دوليا في آذار/مارس 2015.

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين تطورات الأزمة اليمنية.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في السعودية، اليوم، إن "وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتفق وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة الالتزام باتفاق السويد في اليمن".

وجاء ذلك أثناء استقبال ولي العهد لبومبيو خلال زيارته للرياض والتي بدأت مساء الأحد، ضمن جولته الشرق أوسطية.

وأضاف بيان السفارة، المنشور على حسابها في تويتر، أن "بومبيو وولي العهد اتفقا على ضرورة مواصلة خفض التصعيد في اليمن، كما اتفقا على ضرورة الحل السياسي الشامل في اليمن".

وبحسب البيان الأمريكي، عبر بومبيو عن امتنانه لدعم السعودية للعملية السياسية الأممية في اليمن.

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، #الحوثيين في اليمن بعدم احترام بنود اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة حول هدنة في ميناء الحديدة الاستراتيجي.

وقال بومبيو للصحافيين الذين يرافقونه في جولته في الشرق الأوسط بعد لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "تحدثنا عن حقيقة أن العمل الذي تم تحقيقه في #السويد عن #اليمن كان جيدا، ولكن نحتاج إلى كلا الطرفين لاحترام تلك الالتزامات".

وأضاف "اليوم، اختار الحوثيون المدعومون من إيران عدم القيام بذلك".



وبموجب الاتفاق الذي أبرم في السويد في 13 كانون الأول/ديسمبر، وافق الانقلابيون على إعادة الانتشار من الحديدة. وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة غالبية المساعدات والمواد الغذائية.

وتصاعدت الحرب بين ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وقوات الشرعية المعترف بها دوليا في آذار/مارس 2015.