ابن سلمان يبلغ بوتين استعداد السعودية للتوسط في الازمة الروسية الأوكرانية

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس، استعداد بلاده للوساطة بين أطراف "الأزمة" الروسية الأوكرانية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ان بن سلمان اكد خلال الاتصال الذي تلقاه من بوتين ان "المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف (..) في إطار دعم الجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي لإنهاء الأزمة (الروسية الأوكرانية) ويحقق الأمن والاستقرار".

كما أكد "حرص المملكة للحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها"، مشيرا إلى "دور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه، في ضوء تأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة".

وتطرق الاتصال أيضا إلى "بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"، حسب المصدر ذاته.

في غضون ذلك، نقلت وكالة ”تاس“ للأنباء عن الكرملين قوله، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن تسييس إمدادات الطاقة العالمية أمر غير مقبول.

ونقلت وكالات أنباء عن الكرملين قوله إن بوتين والأمير محمد ناقشا العقوبات الغربية، واتفقا على أن يواصل البلدان تنسيق جهودهما في إطار اتفاق ”أوبك+“.

وتسود تخوفات من أن تدفع الأزمة الروسية الأوكرانية إلى تعطل سلاسل إمدادات الطاقة، في وقت تعتبر فيه موسكو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة.

وتنتج روسيا يوميا 10.2 ملايين برميل، تصدر منها متوسط 4.5 ملايين برميل من الخام، كما أنها أكبر مصدّر للغاز بأكثر من 230 مليار متر مكعب سنويا.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

