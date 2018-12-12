ابن سلمان يبلغ غوتيرش دعم السعودية لجهود التوصل لحل سياسي للازمة اليمنية

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اتصالاً هاتفياً الاربعاء، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد التقى، الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريس على هامش انعقاد قمة العشرين التي عقدت قبل أسبوعين في الأرجنتين.