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ابن سلمان يبلغ غوتيرش دعم السعودية لجهود التوصل لحل سياسي للازمة اليمنية

ابن سلمان يبلغ غوتيرش دعم السعودية لجهود التوصل لحل سياسي للازمة اليمنية
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