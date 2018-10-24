ابن سلمان يتغزل بـ دبي وشيخها
ابن سلمان وابن راشد
ثمن ولي عهد المملكة العربية السعودية الانجازات التي حققتها دبي بقيادة الشيخ محمد بن راشد
وقال محمد بن سلمان "لو ننظر للشرق الأوسط كانت الدول التي تعمل بشكل جيد كانت تعتمد على النفط. لكن أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجاً أننا يمكننا أن نقدم أكثر.. الشيخ محمد بن راشد".
واعتبر الأمير محمد بن سلمان أن الشرق الأوسط هو "أوروبا الجديد"، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق مئة بالمئة.
وأضاف، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة الاستثمار، أن الشيخ محمد بن راشد رفع السقف ونستطيع أن نرى أبوظبي تحركت سريعاً وكذلك البحرين، وهذا لا شيء عما يحدث في الخمس سنوات القادمة في البحرين.. وكذلك الكويت، ومصر حققت 5% نمواً في اقتصادها ومعدلات البطالة تنخفض سريعاً، وتزايدت وحدات الإسكان، ورأيت في مصر العمال يبكون لاستعادة مصر القوية العظمى.
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