ابن سلمان يتغزل بـ دبي وشيخها

ابن سلمان وابن راشد

ثمن ولي عهد المملكة العربية السعودية الانجازات التي حققتها دبي بقيادة الشيخ محمد بن راشد

وقال محمد بن سلمان "لو ننظر للشرق الأوسط كانت الدول التي تعمل بشكل جيد كانت تعتمد على النفط. لكن أتى رجل في التسعينات أعطانا نموذجاً أننا يمكننا أن نقدم أكثر.. الشيخ محمد بن راشد".

واعتبر الأمير محمد بن سلمان أن الشرق الأوسط هو "أوروبا الجديد"، وأعتقد أن هذا الهدف سيتحقق مئة بالمئة.