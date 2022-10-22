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محمد ابن سلمان يتغيب عن قمة الجزائر

منشور 22 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 10:24
محمد بن سلمان يتغيب عن قمة الجزائر
محمد بن سلمان يتغيب عن قمة الجزائر

اعلنت الرئاسة الجزائرية إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لن يحضر القمة العربية في الجزائر والتي ستعقد بالأول من تشرين الثاني/نوفمبر امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

واشارت الى ان رئيس البلاد عبدالمجيد تبون، تلقى مكالمة هاتفية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قدم خلالها اعتذاره عن حضور القمة العربية امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر، واضافت ان الرئيس تبون تفهم الوضع متمنيًا له موفور الصحة والعافية للامير السعودي 

يشار الى انه لم تكشف ايا من المعلومات من المملكة العربية السعودية في وقت سابق عن وجود عارض صحي لولي العهد السعودي 

وتحتضن الجزائر القمة العربية الدورية في بداية نوفمبر بعد تاجيلها من موعدها العادي في مارس من كل عام بسبب خلافات تتعلق بالولف السوري والتطبيع وطرحة خلال القمة 


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