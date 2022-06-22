ابن سلمان يختتم جولته الاقليمية بلقاء اردوغان في انقرة

يختتم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، جولته الإقليمية بلقاء الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في انقره، وقام الرئيس أردوغان بزيارة للمملكة في أبريل الماضي، بهدف دفع العلاقات الثنائية بين القوتين الإقليميتين.

وسيعقد الأمير محمد بن سلمان لقاء مع الرئيس أردوغان، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنقرة، سيتناول ملفات سياسية واقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد هذه الزيارة الرسمية أيضا توقيع اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وكان الفصل الأول من المصالحة بين الطرفين حصل في نهاية نيسان/أبريل عندما زار إردوغان السعودية حيث بحث مع ولي العهد في سبل "تطوير" العلاقات بين البلدين.

وأجرى حينها محادثات منفردة مع الأمير وولي العهد بن سلمان أثناء وجوده هناك، مما أثار احتمال وجود استثمارات سعودية يمكن أن تساعد في تخفيف معاناة الاقتصاد التركي المحاصر بالمشكلات.

وأفاد مسؤول تركي كبير طلب عدم نشر اسمه إن الزيارة من المتوقع أن تحقق "تطبيعا كاملا واستعادة فترة ما قبل الأزمة"، مضيفا إن "حقبة جديدة ستبدأ".

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور #تركيا للمرة الأولى منذ توليه ولاية العهد pic.twitter.com/8x6iNvAKuQ — TRT عربي (@TRTArabi) June 22, 2022

وتابع المصدر أن اتفاقات في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن ستوقع خلال زيارة الأمير محمد، بينما يجري العمل أيضا على خطة لدخول الصناديق السعودية أسواق رأس المال في تركيا.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد التركي ضغوطا كبيرة بسبب تراجع الليرة وارتفاع التضخم إلى أكثر من 70 في المئة. ويقول محللون إن الأموال السعودية والعملة الصعبة قد تساعد أردوغان في حشد الدعم قبل انتخابات مشددة بحلول يونيو/ حزيران 2023.

مباحثات ابن سلمان في عمان

وكان ولي العهد السعودي بدأ جولته مساء الاثنين، والتي تشمل مصر والأردن ويختتمها بتركيا. وعقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والأمير محمد بن سلمان مباحثات في قصر الحسينية، مساء أمس الثلاثاء، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وأكد العاهل الأردني على الدور المحوري للسعودية بقيادة الملك سلمان في دعم قضايا الأمة، فيما شدد الأمير محمد بن سلمان على حرص المملكة على توطيد العلاقات الأخوية مع الأردن، لافتا إلى أن الهدف هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية، وأن هناك فرصا كبيرة في الأردن ستعود بالنفع على البلدين.

كما قدم العاهل الأردني لولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي، تجسيداً للعلاقات بين البلدين، وأكد الطرفان اعتزازهما بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.

ملك #الأردن يستقبل ولي العهد السعودي في مطار الملكة علياء الدولي. pic.twitter.com/vb96LRv33m — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) June 21, 2022

ابن سلمان في مصر

وصباح الثلاثاء، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، الأمير محمد بن سلمان.

وقد أكد الرئيس السيسي الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع العاهل السعودي وولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.

وتضمنت زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر توقيع عدد من الاتفاقيات، وإبرام صفقات بين القطاع الخاص في البلدين، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.