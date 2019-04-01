ابن سلمان يدشّن "هوك".. أول طائرة تدريب نفاثة

نشرت وسائل إعلام سعودية، الأحد، مشاهد من تدشين ولي العهد، محمد بن سلمان، أول طائرة تدريب نفاثة، تم تجميعها وتصنيع أجزاء منها بأيد محلية.

وبحسب ما نشرت صحف سعودية، فإن الطائرة من طراز "هوك"، تم الكشف عنها في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي للمملكة.

ووقع ابن سلمان على جسم الطائرة من الخارج، فيما قالت صحيفة "سبق" الإلكترونية، إن ابن سلمان عاين الاختبارات التي جرت على الطائرة بعد التجميع، واختبار قبول الطائرة بعد الطيران.

وبعد ذلك، صعد ابن سلمان إلى منصة إقلاع الطائرة، قائلا: "بسم الله، وعلى بركة الله. حلق فوق أغلى أرض".

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي بالتعاون مع شركة (BAE SYSTEMS)، أشرف على تدريب الشباب السعودي بمشاركة أكثر من 25 شركة وطنية.