ابن سلمان يرفض تحديد موعد مع وزير الدفاع الاميركي

عاد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الى بلاده بعد زيارة لدول خليجية م دون زيارة السعودية الحليف الاكبر لبلاده في المنطقة، فيما تحدث نشطاء عن رفض ولي العهد محمد بن سلمان اعطاء موعد عاجل.

وزير اميركي يامل بلقاء ولي العهد السعودي

وقالت تقارير ان الوزير الاميركي الذي ألغى زيارة كانت مقرّرة إلى السعودية، "يأمل" لقاء ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان فيما اشار المتحدّث باسم البنتاغون، جون كيربي، الى إنّ زيارة أوستن إلى السعودية "لم تحدث لأسباب تتعلق بالجدول الزمني للجانب السعودي"، مشيراً إلى أنّ الزيارة تمّ أساساً الترتيب لها على عجل.

وزير دفاع الولايات المتحدة 🇺🇸 لويد أوستن : لم نحصل على موعد لزيارة المملكة 🇸🇦،،،وأعتقد أنك لن تحصل عليه طالما انك تعمل خادم للحوثي ! pic.twitter.com/ToJmYZJVjk — المحامي صلاح الفهد 🇰🇼 (@s_alfahad84) September 10, 2021

وأضاف "كنّا نأمل خصوصاً، خلال هذه الزيارة، لقاء وليّ العهد. فهو وزير الدفاع السعودي ونحن لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية" مشدّداً على أنّها "أرجئت ولم تلغَ".

وقال نشطاء ان الغاء الزيارة جاءت بحجة اكتظاظ برنامج القيادة السعودية والاميركي محمد بن سلمان ، وقد طلب الوزير الاميركي تحديد موعد عاجل وهو ما لم يكن ممكنا.

#السعودية تؤجل زيارة وزير الدفاع الامريكي (لويد أوستن) اليها بناء على طلب من الرياض، وتستقبل رئيس الشؤون الدولية لمجلس الدوما الروسي (ليونيد سلوتسكي) في اليوم ذاته 🇷🇺 🇸🇦 🇺🇸 pic.twitter.com/xvyWu6UKWR — The Saudi Post (@TheSaudi_post) September 10, 2021

جولة خليجية لـ اوستن

وشملت جولة الوزير الأميركي الخليجية كلاً من قطر والبحرين والكويت، وكانت تتضمّن محطة في السعودية، لشكر حلفاء الولايات المتّحدة على الدعم الذي قدّموه للجسر الجوي الضخم الذي أقامته واشنطن بعد السقوط المفاجئ للحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على السلطة في كابول في أغسطس.