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ولي العهد السعودي يستهل جولته الاسيوية بتوقيع اتفاقيات بالمليارات مع باكستان

ولي العهد السعودي يستهل جولته الاسيوية بتوقيع اتفاقيات بالمليارات مع باكستان
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