ابن سلمان يصل البحرين في ثاني محطة له بجولته العربية

ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان

وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة البحرينية المنامة الأحد في ثاني محطة له بجولته العربية بعد زيارة دولة الإمارات.

وتأتي الزيارة في إطار أول جولة خارجية لولي العهد منذ أن أثار مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول الشهر الماضي تنديدا عالميا.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، عن الديوان الملكي، أن "العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سيكون في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودي".

وأضاف البيان أن "العاهل البحريني والأمير محمد سيجريان مباحثات حول العلاقات بين البلدين و تطورات الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية".

وبدأ ولي العهد السعودي الخميس، جولته الخارجية، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي والتقى ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومن المقرر أن تشمل عددا من الدول الإقليمية والعربية، كما أنه سيحضر قمة العشرين، والتي ستعقد في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وأوضح البيان الرسمي السعودي، أن الجولة الخارجية تأتي "انطلاقا من حرص الملك سلمان على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في جميع المجالات".