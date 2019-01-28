ابن سلمان يطلق مشروعا ضخما بقيمة 54.4 مليار دولار

ومن المقرر أن تنفق الرياض 100 مليار ريال في 2019 و2020 لتمكين برنامج تطوير الصناعة.

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، أضخم برنامج لتطوير الصناعة الوطنية بقيمة 54.4 مليار دولار.

ومن المقرر أن تنفق الرياض 100 مليار ريال في 2019 و2020 لتمكين برنامج تطوير الصناعة.

قالت المملكة، إنها وقعت 66 اتفاقا بقيمة 204 مليارات ريال (54.4 مليار دولار) في إطار برنامج تطوير الصناعة.

ومن بين الاتفاقات، التي جرى الإعلان عنها، اتفاق مع شركة تاليس الفرنسية للطيران والدفاع بشأن تعاون في التصنيع العسكري.

وأشار وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إلى أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية يرفع صادرات السعودية لأكثر من تريليون ريال.

ويستهدف برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الإسهام في الناتج المحلي بـ1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى جذب استثمارات تُقدّر بقيمة 1.6 تريليون ريال، بحلول عام 2030.

ويمثل مشروع تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة، ويتضمن أكثر من 300 مبادرة، ويعمل على تطوير 11 صناعة، منها صناعة السيارات، والصناعات العسكرية والطبية، والاستزراع المائي والسمكي، لرفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية.

وتهدف استراتيجية البرنامج إلى تحويل المملكة إلـى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلك عبر التركيز على 4 قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد أحد أهم مشاريع برامج المملكة للتحول الوطني 2020 ورؤيتها 2030، ويأتي ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية".

ويركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على تنمية الصناعة والمحتوى المحلي مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية والصادرات والتعدين والطاقة وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية.