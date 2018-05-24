لم يظهر ابن سلمان منذ نيسان/ أبريل الماضي

ظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للمرة الأولى منذ الشائعة التي انتشرت حول تعرضه للإصابة بحادثة إطلاق النار في قصر الخزامى بالرياض، في نيسان/ أبريل الماضي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا أظهرت ابن سلمان مترئسا اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وقالت "واس" إن "المجلس استعرض، خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس في قصر السلام بجدة، عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها العرض المقدم من وزارة المالية، المتضمن تقرير الربع الأول لأداء الميزانية العامة من العام المالي الجاري".

وأوضحت أن "التقرير تضمن استعراضا للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية، والعجز، والدين العام".

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي والتنموي للمملكة خلال فترة الربع الأول من العام الجاري.

بدوره، نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، صورة تظهر تواجد ابن سلمان مع لاعبي المنتخب المشاركين في كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وأثار غياب ابن سلمان عن الظهور لأكثر من شهر تساؤلات عديدة، لا سيما أن غيابه تزامن مع حادثة إطلاق النار، التي قالت وزارة الداخلية إنها كانت من طرف واحد على طائرة من دون طيار، فيما قالت تقارير أخرى غير مؤكدة إن ما جرى كان اشتباكا بين أمن القصر وطرف آخر.