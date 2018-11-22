ابن سلمان الى خارج البلاد لاول مرة بعد تصفية خاشقجي

غادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان البلاد متوجها الى الارجنتين لحضور قمة العشرين فيما برأه الرئيس الاميركي من دم الصحفي جمال خاشقجي مؤكدا عدم كفاية ادلة السي اي ايه

ويزور ولي العهد السعودي مصر في طريقه الى القمة حيث من المقرر ان يلتقي بالرئيس الاميركي دونالد ترمب

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي انه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة"

صحيفة: ترمب يشجع طغاة العالم

قال فريد ريان، الناشر والمدير التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن بيان رئيس بلاده دونالد ترامب، بشأن السعودية على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، تضمن رسالة واضحة وخطيرة لطغاة العالم مفادها "ادفع مبلغا كافيا من المال للرئيس الأمريكي وانجو بنفسك من الجريمة".

وفي مقال نشرته الصحيفة، وصف ريان بيان الرئيس الأمريكي بأنه "غريب وخاطئ وسخيف"، مؤكدا على أن "ترامب قام بترئة السعودية من قتل الصحفي جمال خاشقجي بطريقة وحشية".

واعتبر أن ترامب عمد إلى تشويه صورة خاشقجي عبر اتهامه بأنه "عدو الدولة السعودية" ليعلن للعالم عدم نيته التضحية بعلاقته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 33 عاما.

ريان أشار إلى أن بيان ترامب حول السعودية لا يساهم في حماية المصالح الأمريكية، بل على العكس يعد خيانة لها.

وشدد على أن العالم لا يكون آمنا أكثر عبر اتباع ازدواجية معايير من أجل دبلوماسية تتخلى عن القيم تجاه كل من يشتري الأسلحة الأمريكية مقابل مبلغ كاف من المال.

ورأى الصحفي الأمريكي أن ولي العهد السعودي تسبب بحدوث مجازر كبيرة لو ارتكبتها دول أخرى لواجهت موقفا أقسى من الولايات المتحدة.

ولفت إلى ما خلصت إليه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) بأن ولي العهد السعودي أمر شخصيا بقتل خاشقجي.

وأضاف: "على الرئيس (ترامب) أن يشارك الرأي العام فورا إذا كان هناك سبب يستدعي إهمال الاستنتاجات التي توصلت إليها CIA".