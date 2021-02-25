ابن فرحان وبلينكن يبحثان الشراكة الاستراتيجية السعودية الاميركية

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تمحور حول التعاون بين البلدين سيما في مجال مكافحة الارهاب

شراكة استراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة

وأفادت وكالة الأنباء السعودية مساء يوم الخميس، بأن الجانبين بحثا خلال الاتصال الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن ووزير الخارجية السعودي بحثا “جهودنا المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية”.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتصل بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود "قريبا جدا"، وأن هناك مجموعة إجراءات على الطاولة تتعلق بالمملكة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الخميس إن المكالمة الهاتفية التي سيجريها الرئيس الأمريكي مع العاهل السعودي الملك سلمان يجب أن تتم "قريبا جدا".

وأفادت بساكي للصحفيين "هناك مجموعة من الإجراءات المطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالسعودية كجزء من إعادة تقويم العلاقات الأمريكية السعودية.