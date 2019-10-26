ابن فليس يترشح رسميا لرئاسة الجزائر

سلم رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لرئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" محمد شرفي.

وفي وقت سابق سلم رئيس الحكومة الجزائري الأسبق عبد المجيد تبون ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، لرئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" محمد شرفي.

ويعتبر تبون، إلى جانب وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، من "الأسماء الثقيلة" المرشحة للظفر بمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل.

وتتواصل في الجزائر احتجاجات أسبوعية يردد المتظاهرون فيها شعارات رافضة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في التاريخ المذكور.