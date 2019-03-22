ابو الغيط: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان يمثل ردة خطيرة

أحمد أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن أي اعتراف أمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان سيمثل ردة خطيرة في موقف الولايات المتحدة من الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف أبو الغيط في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في وقت متأخر من مساء الخميس ”الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، ولدينا موقف واضح مبني على قرارات في هذا الشأن، وهو موقف لا يتأثر إطلاقا بالموقف من الأزمة في سوريا“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق إن الوقت حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وقال أبو الغيط إن هذا الاعتراف ”إن حصل لا ينشئ حقوقاً أو يرتب التزامات ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع“.

كما دعا الأمين العام للجامعة العربية الولايات المتحدة إلى العودة عن هذا النهج ”ومراجعة هذا الموقف الخاطئ“.