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ابو الغيط: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان يمثل ردة خطيرة

ابو الغيط: اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان يمثل ردة خطيرة
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