تعيين ابو حفص الهاشمي القرشي الاكثر تطرفا وتشددا زعيما لـ داعش

نصب تنظيم داعش الارهابي ابو حفص الهاشمي القرشي زعيما له في اعقاب الاعلان عن مصرع زعيمها أبو الحسين القرشي في اشتباكات في إدلب شمال سورية

وقال المتحدث باسم تنظيم الدولة أبو حذيفة الأنصاري في تسجيل صوتي نُشرَ في قناة تيليجرام تابعة للتنظيم، ان أبو حفص الهاشمي القرشي زعيما للتنظيم

واكد الأنصاري أن الخليفة الرابع أبو الحسين الحسيني القرشي لقي حتفه أثناء معركة متأثرا بجراحه مع فصائل تابعة لتركيا في إدلب، ولم يحدد تاريخ مقتله.

كما أضاف أن الفصائل التابعة لأنقرة أسرت المتحدث السابق باسم التنظيم أبو عمر المهاجر مع مجموعة أخرى من تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وبات ابو حفص الهاشمي القرشي الزعيم الخامس لتنظيم داعش الارهابي ابتداء من 3 آب/أغسطس سنة 2023.

اردوغان اعلن عن مصرع زعيم داعش

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعلن في بداية شهر أيار/ مايو الفائت عن تحييد زعيم تنظيم داعش، خلال عملية نفذتها الاستخبارات التركية في سورية.

وقال اردوغان حينها "المخابرات التركية كانت تتابع منذ فترة طويلة زعيم (داعش) الملقب بـ(أبو الحسين القرشي)، من الآن فصاعداً سنواصل نضالنا ضد المنظمات الإرهابية دون تمييز".

وقالت تقارير حينها ان مسؤولا بارزا في داعش فجر نفسه اثناء محاولة اعتقاله على الساعة الثانية ليلا إثر عملية أمنية نفذها جهاز الاستخبارات التركية بالاشتراك مع مجموعات أمنية من (الجيش الوطني السوري) في ناحية جنديرس بريف حلب الشمالي

وحسب تقارير ومعلومات امنية فان ابو حفص الهاشمي القرشي يعد الاكثر تشددا وتطرفا من بين قادة التنظيم السابقين، ويقول الباحث في مركز جسور للدراسات رشيد حوراني في تصريحات نقلها موقع العربي الجديد القطري ان ابا حفص "ومن المؤمنين إيماناً مطلقاً بنهجه ولديه البرنامج القادر على تسيير دفة التنظيم لتحقيق أهدافه وانتشاره واستمراريته".

مصرع 4 امراء لداعش

وقُتل زعيم التنظيم ومؤسسه أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019 كما قتل الخليفة الثاني أبو إبراهيم القرشي في فبراير/شباط 2022 على يد القوات الأميركية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وفي عام 2022 أعلن التنظيم مقتل زعيمه الثالث أبو الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، لكن الجيش الأميركي قال إنه قُتل على يد الجيش السوري الحر في درعا جنوب سوريا.