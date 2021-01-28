اتحادات تونسية تدعو للاضراب

دعا الاتحاد العام للشغل ومنظمات تونسية إلى إضراب عام، بسبب اتساع رقعة الفقر والبطالة والتهميش وغياب موارد العمل والتنمية في محافظة بنزرت شمال تونس.

ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في محافظة بنزرت في السابع عشر من فبراير، فيما تعيش عدة قطاعات حيوية سلسلة إضرابات للمطالبة بتحسين ظروف العمل مع تدهور الوضع الاقتصادي العام في البلاد.

وقالت مصادر تونسية ان اجتماعا يوم الخميس 28 يناير 2021 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد، ضم ممثلو كل من الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واتحاد الفلاحين والفرع الجهوي للمحامين واتحاد الصناعة والتجارة بالجهة، واتفقوا على مبدإ الإضراب العام الجهوي الصادر عن الهيئة الادارية الجهوية بتاريخ 26 يناير 2021 على ان يكون موعده يوم 24 فبراير 2021.

أدان الاتحاد العام ما أسماه سياسة التهميش والإقصاء التي تعتمدها الحكومة في التعامل مع قضايا الشارع في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالتشغيل و تحسين ظروف العيش.

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