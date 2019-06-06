اتصالات روسية لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن موسكو تبحث سبل وقف إطلاق النار في ليبيا مع كافة الأطراف المعنية، مضيفا أن في هذه المسألة جوانب كثيرة تتطلب التوضيح.

وجاءت تصريحات بوغدانوف في معرض رده على سؤال عن مدى استعداد روسيا للإسهام في وضع خطة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال بوغدانوف للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم الخميس: "لدينا اتصالات مع كافة الأطراف، وجرت هنا أمس محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، تم خلالها بحث هذه المسائل... ونحن على اتصال مستمر مع الجميع في الشرق والغرب والجنوب" في ليبيا