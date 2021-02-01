اتصالات فلسطينية اميركية

عادت المياة الى مجاريها بشكأ جزئي فيما يتعلق بـ العلاقات الفلسطينية الاميركية حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن إجراء اتصالات رسمية مع إدارة بايدن بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة، ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أوقف كل التعاملات السياسية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد قراره في ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

اتصالات مع الخارجية الاميركية

وقال اشتية اليوم الاثنين إنه أجرى اتصالا مع "إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، ممثلة بالسيد هادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله:

"تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية، خصوصا من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأمريكية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا"، وسبل دفع العملية السياسية قدما".

عباس مستعد لمسار جديد

وأوضح رئيس الحكومة الفلسطينية أنه ناقش "استعداد الرئيس محمود عباس إلى مسار سياسي جدي مبني على الشرعية الدولية والقانون الدولي وتحت مظلة الرباعية الدولية".

ونقل اشتية عن عمرو تأكيده:

"التزام الإدارة الأمريكية بما جاء في برنامجها الانتخابي وأنها سوف تعمل على تنفيذه بالتدريج".



وأوقفت الإدارة الأمريكية السابقة كافة المساعدات المادية للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس.