اتصال هاتفي بين بايدن وبوتين عقب "إتفاق سوريا"

أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

ويأتي التواصل الهاتفي بين الرئيسين عقب استئناف نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأشاد الجانبان بالعمل المشترك الذي أدى إلى الاتفاق حول نقل المساعدات إلى سوريا حسب ما ذكر البيت الأبيض في بيان له.

كما أوضح البيت الأبيض خلال البيان، أن "الرئيس بايدن تحدث اليوم مع الرئيس بوتين حيث أشاد الزعيمان بالعمل المشترك لفريقيهما في أعقاب القمة الأمريكية الروسية الذي أدى إلى الإجماع على

وأضاف البيان أن بايدن بحث مع بوتين كذلك "الهجمات المستمرة المنفذة باستخدام برامج الفدية من قبل مجرمين متمركزين في روسيا والتي طالت الولايات المتحدة ودولا أخرى في كل أنحاء العالم".

وشدد بايدن على "ضرورة اتخاذ روسيا إجراءات لمنع أنشطة المجموعات التي تستخدم برامج الفدية وتعمل في الأراضي الروسية، مؤكدا أنه ملتزم بشكل صارم بمواصلة مكافحة التهديد الأوسع النابع عن برامج الفدية".

كما شدد بايدن، حسب البيت الأبيض، على أن "الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية شعبها وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذا التحدي المستمر".

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين استمر حوالي ساعة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بوتين وبايدن أجريا اليوم اتصالا هاتفيا دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار أعدته روسيا والولايات المتحدة وإيرلندا والنرويج حول مهمة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وتم التوصل إلى الاتفاق في أعقاب أول قمة بين بوتين وبايدن عقدت في مدينة جنيف السويسرية يوم 16 يونيو.

