أمير قطر يؤكد دعم بوتين بوجه تمرد "فاغنر"

أعلنت السلطات الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين قد أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث أكد الأمير دعم بلاده للقيادة الروسية.

وأفصح الكرملين في بيانه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر، حيث أعرب الأمير عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية في أحداث 24 يونيو/حزيران الماضي، عقب التمرد الذي قام به قائد مجموعة فاغنر.

وقدم بوتين تهانيه الحارة لتميم بن حمد آل ثاني بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه العرش وقرب عيد الأضحى. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بينهما.

وأشار البيان إلى وجود تعاون روسي-قطري عالٍ وتأكيد الجانبين على الاهتمام المشترك بتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

