اتصال هاتفي قريب بين الرئيسين الصيني والاميركي

اعلن البيت الابيض عن اتصال مرتقب بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، دون تحديد موعد دقيق مكتفيا بالقول انه سيتم "خلال الأسابيع المقبلة"، وذلك على الرغم التصعيد الاميركي اتجاه بكين المتهمة بدعم ومساندة روسيا والرافضة للدعم الاميركي لتايوان.

اتصال مرتقب بين بينغ وبايدن

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا عن أن الرئيس جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ "ستتاح لهما الفرصة لتبادل الآراء في الأسابيع المقبلة"، دون أن يحدد شكل أو موعد هذا الاتصال المرتقب.

وأكد أنه كان هناك دائما قدر أكبر من التقارب حول التحديات المرتبطة بالطموحات الصينية"، لافتا إلى أن "المنافسة لا تعني المواجهة".

بايدن يؤكد

وقبل نحو أسبوع، أكد بايدن أنه يعتزم "إجراء محادثة مع الرئيس شي"، وأضاف: "لم نحدد موعدا بعد"، في حين أوضح قبل أيام قليلة أن "الاتصال يمكن أن يكون قريبا".

بينغ مستعد لعلاقة استراتيجية مع بوتين

الرئيس الصيني شي جين بينغ اكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 الشهر الجاري استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي المستقر مع روسيا لضمان التنمية المستقرة وطويلة الأجل للتعاون التجاري الثنائي

معتبرا في نفس الوقت انه رغم التغيرات العالمية وعدم الاستقرار في العالم حافظت العلاقات الصينية الروسية على قوة دفع جيدة للتنمية

يشار الى ان آخر مؤتمر عبر الفيديو عقد بين بينغ وبايدن في 18 مارس، عندما حذر بايدن شي من مساعدة روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا.