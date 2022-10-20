اتفاقية "تاريخية" بين البحرين واسرائيل

اعلنت السفارة الاسرائيلية في البحرين عن توقيع اتفاقية وصفتها بـ التاريخية بين المنامة وتل ابيب في مجالي ‏الزراعة والأمن الغذائي.‏

وقال حساب السفارة الإسرائيلية في البحرين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع وزير الزراعة الإسرائيلي، عوديد فورير، ونظيره البحريني، وائل بن ناصر المبارك، على مذكرة تفاهم في التعاون الزراعي والأمن الغذائي في قمة "Agrisrael Sea The Future" التي أقيمت في مدينة إيلات، بحضور وزراء الزراعة من جميع أنحاء العالم".

حفل توقيع تاريخي بين إسرائيل والبحرين :وقع وزير الزراعة عوديد فورير ونظيره البحريني ، سعادة الوزير وائل بن ناصر المبارك على مذكرة تفاهم في التعاون الزراعي والأمن الغذائي في “Agrisrael Sea The Future Summit”الذي اقيم في مدينة إيلات بحضور وزراء الزراعة من جميع أنحاء العالم .

🇧🇭🇮🇱 — إسرائيل في البحرين | Israel in Bahrain (@IsraelinBahrain) October 20, 2022

وكانت مفاوضات انطلقت بين الطرفين الشهر الماضي للوصول الى اتفاقية تجارة حرة حيث اشارت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي،الى انها ترحب ببدء العملية الهادفة إلى التوقيع على الاتفاقية المذكورة

وترى الوزيرة الاسرائيلية في بيان لها "أن هذه الاتفاقية خطوة أخرى في تعزيز الاتفاقيات الإبراهيمية ودفع الأهداف المتفق عليها في مؤتمر النقب"، الذي استضافته إسرائيل أواخر مارس/ آذار الماضي بحضور وزراء خارجية مصر والإمارات والمغرب والبحرين والولايات المتحدة.

وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين العام الماضي نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والألماس والمعادن النفيسة، فيما بلغ حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل حوالي 3.5 مليون دولار، وتحتوي بشكل أساسي على معادن أساسية، وكذلك معادن ووقود.