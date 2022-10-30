اتفاق "الحدود البحرية".. نصر الله: لم نقدم ضمانات أمنية لاسرائيل

وصف الأمين العام، لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، معركة تسيم الحدود البحرية بين بلاده و"اسرائيل"، بأنها انتصار تاريخي وكبير.

وأكد نصر الله، أن التهديد بالحرب والمقاومة لعبا دورا مهما، في الضغط على الجانب "الاسرائيلي"، لانجاز اتفاق الحدود البحرية.

وأشار نصر الله، إلى أن الأمور وصلت إلى حد نشوب الحرب في جنوب البلاد، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ويرى، الأمين العام لحزب الله، أن أمرا واحدا بقي عالقا، عقب المفاوضات غير المباشرة بين لبنان و"اسرائيل"، مشيرا إلى مربع صغير مساحته 2.5 كلم.

وقال، نصر الله، في خطاب متلفز تحدث فيه عن "ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، إن لبنان يصر ذلك على أن ذلك المربع الصغير، منطقة محتلة، ويجب تحريرها.

وأكد، أن لبنان لم يقدم أي ضمانات أمنية للجانب الاسرائيلي، وأن تلك الضمانات لو تم تقديمها من تحت الطاولة، لكانت الحكومة الاسرائيلية، قد أظهرت ذلك لجمهورها، لأنها بأمس الحاجة لذلك.