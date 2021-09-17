اتفاق امني يقضي بتقليص الوحدات الاميركية في العراق

اتفقت الولايات المتحدة الاميركية والعراق على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل خلال سبتمبر/أيلول الجاري.

اتفاق امني عراقي اميركي

عقد ببغداد اجتماع اللجنة الفنية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، واللجنة الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب اللواء جون برينان.

وصدر بيان عن قيادة العمليات المشتركة، أنه “تم عقد الاجتماع في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في 22 يوليو/تموز 2021”.

وأضاف أن “الطرفين اتفقا على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري”.

تخفيض مستوى قيادة التحالف

“كما تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة”.

وأشار البيان إلى أن “الطرفين جددا التأكيد بان وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين والاعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية، كما اتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام”.