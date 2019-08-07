اتفاق بين الأسرى الفلسطينيين وإدارة سجن “عوفر”

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن الأسرى في سجن عوفر غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع إدارة السجن.

وأضاف في بيان صحافي أن الاتفاق جاء بعد جلسة حوار استمرت نحو الساعة.

ويتضمن الاتفاق، بحسب البيان: “إعادة الأسرى الذين تم نقلهم إلى سجون هشارون، وهداريم، وجلبوع (شمال)، ونقل ستة منهم إلى معتقل النقب الصحراوي (جنوب) إلى حين العمل على إعادتهم مجددا إلى سجن عوفر”.

وقال نادي الأسير، الإثنين الماضي، إن قوات إسرائيلية قامت بعملية نقل وعزل عدد من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر غربي رام الله، عقب عملية اقتحام نفذتها، الأحد.

ومطلع العام الجاري، أصيب أكثر من 100 أسير فلسطيني في سجن عوفر جراء اعتداءات قوات أمنية تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية.

وتعتقل إسرائيل 1200 فلسطيني في سجن “عوفر”، ونحو 5700 في كافة السجون، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير