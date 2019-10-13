اتفاق بين روسيا والاكراد على تسليم منبج وكوباني للجيش السوري

قالت تقارير مساء الاحد، ان الجيش السوري سينتشر في غضون 48 ساعة في مدينتي كوباني (عين العرب) ومنبج الواقعتين ضمن المساحة المستهدفة حاليا في الهجوم الذي تشنه تركيا، وذلك بموجب اتفاق توصل اليه الاكراد مع روسيا.

واوردت قناة الميادين اللبنانية نبأ الانتشار المزمع للجيش السوري في المدينتين.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره توصل قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكردية نواتها) إلى اتفاق مع روسيا على "تسليم" المدينتين لقوات النظام السوري.

وقال المرصد عبر فيسبوك إن لديه "معلومات مؤكدة" عن "اتفاق بين قسد وروسيا لتسليم عين العرب (كوباني) ومنبج للنظام والسماح لهم بالدخول إليهما".

وايضا أكد نشطاء أن وحدات من الجيش السوري والروسي تتحرك حالياً باتجاه المدينتين.

وكان وزير الدفاع الدفاع الأمريكي مارك اسبر قد أكد اليوم، أن الولايات المتحدة تعتقد أن الكورد على وشك أن «يبرموا اتفاقا» مع جيش النظام السوري وروسيا كي يتمكنوا من صد الهجوم التركي والجماعات السورية المتحالفة مع الجيش التركي.

يأتي هذا بعد تأكيدات بانسحاب القوات الأمريكية من قاعدة مشته نور في كوباني، اليوم، بعد تجدد القصف على مركز المدينة ما أوقع جرحى.

وأعلنت تركيا مساء اليوم فرض سيطرتها على مدينة كري سبي (تل أبيض) في إطار عملية ‹نبع السلام› الذي تشنه في غربي كوردستان، إلى جانب سيطرة قواتها على مدينة سري كانية (رأس العين)، الأمر الذي تنفيه قوات سوريا الديمقراطية، حتى الآن.

