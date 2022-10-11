اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"اسرائيل:" غانتس يرحب .. وحزب الله يعطي الضوء الأخضر

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحه من قبول لبنان بالاتفاق الخاص لترسيم الحدود البحرية مع "اسرائيل"، فيما قال مسؤول لبناني إن "حزب الله" أعطى الضوء الأخضر للإتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

ونشر غانتس على حسابه في موقع "تويتر"، تغريدات عقب إعلان عون أن الصيغة النهائية للاتفاق على الحدود البحرية مع إسرائيل "مرضية".

واعتبر غانتس أن "تل أبيب" تريد "لبنان مستقرا ومزدهرا"

وقال غانتس: "أجريت هذا الصباح تقييما للوضع في القيادة الشمالية مع رئيس الأركان وقائد القيادة".

وأضاف: "يعمل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في كل وقت وفي جميع المجالات لحماية مواطني إسرائيل وثرواتنا - وتمكين روتين آمن".

وتابع غانتس: "أرحب بإعلان رئيس لبنان قبول الاتفاق"، مضيفا أن "إسرائيل معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر، والاتفاق الذي نتجه نحوه لائق وجيد للطرفين".

وقال: "تابعت المؤسسة العسكرية في الأشهر الأخيرة عن كثب مفاوضات الحدود البحرية في الشمال من الناحية الأمنية".

ومضى غانتس بقوله: "كنا مصممين على أن يضمن الاتفاق المصالح الأمنية لدولة إسرائيل. لم ولن نتنازل عن ملليمتر واحد من الأمن".

وأكد أن الاتفاق "يمضي قدما" رغم "وليس بسبب" تهديدات "حزب الله"، الذي "حاول تخريب العملية"، على حد قوله.

وأضاف: "سنستمر في تلبية الاحتياجات الأمنية في كل سيناريو وتوفير الأمن لمواطني إسرائيل".

وأردف بقوله: "سنضمن أن الاتفاق يحافظ أيضا على الحقوق الاقتصادية لإسرائيل وسنعرض الاتفاق على الجمهور بطريقة شفافة وواضحة ووفقا للقانون".

توتال تنقب في المياه اللبنانية

وطلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي من شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية البدء في الإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية عن الطاقة بعد تسلم بيروت المسودة النهائية للاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

بيروت - سبوتنيك. وقال بيان رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء: "في خلال الاجتماع طلب الرئيس ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا".

حزب الله يعطي الضوء الأخضر للإتفاق

في سياق آخر كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، أن "حزب الله اللبناني أعطى الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة".

ونقلت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، عن مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية وآخر مقرب من "حزب الله" اللبناني، قولهما إن "الحزب وافق على بنود الاتفاق وتعتبر المفاوضات انتهت"، دون المزيد من التفاصيل.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، "أنها تسلمت من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم به الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية".

وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

وأعربت عن أملها أن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أن "الرئيس ​ميشال عون​ سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".

الحكومة الاسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التوصل إلى "اتفاق تاريخي" مع لبنان، وقال إنه سيقوي إسرائيل ويضخ المليارات في اقتصادها.

وكان لبنان قد أبدى ملاحظات على صيغة سابقة للاتفاق المحتمل مع إسرائيل، والذي تسلمه من الوسيط الأمريكي، فيما قام الأخير بنقل الملاحظات للجانب الإسرائيلي، قبل تقديم الصيغة النهائية اليوم إلى لبنان.