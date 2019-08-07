اتفاق تركي أميركي بشأن إقامة المنطقة الآمنة بسوريا

توصلت تركيا والولايات المتحدة الى اتفاق بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا.



ويقضي الاتفاق بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت. وقد تم الاعلان عنه في ختام مباحثات في مقر وزارة الدفاع التركية في أنقرة مع مسؤولين عسكريين أمريكيين، بين 5 و7 أغسطس/ آب الجاري.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنه تم التوصل إلى اتفاق لتنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة الهواجس التركية، في أقرب وقت.

ووفقًا للوزارة، يقضي الاتفاق بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا.

وأكّدت أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام، واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة السوريين إلى بلادهم.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق الأربعاء إن الولايات المتحدة اقتربت من وجهة النظر التركية بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا وإن خطط بلاده للانتشار العسكري اكتملت.

وقال أيضا أكار أثناء حديثه في أنقرة إن تركيا أبلغت الولايات المتحدة بأنها تحبذ العمل معا.

ونقلت الأناضول عنه قوله ”استكملنا جميع خططنا وتمركز قواتنا على الأرض، لكن قلنا أيضا إننا نرغب في التحرك مع الولايات المتحدة“.

ويزداد التوتر بين أنقرة وواشنطن التي وافقت على إقامة منطقة آمنة داخل الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا من المزمع إخراج مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية منها.

واتهمت تركيا الولايات المتحدة بعرقلة التقدم نحو إقامة المنطقة الآمنة وطالبتها بقطع صلتها بوحدات حماية الشعب الكردية والتي كانت الحليف الرئيسي لواشنطن على الأرض في سوريا خلال المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية.

وفي ثالث أيام المحادثات التركية الأمريكية بشأن المنطقة الآمنة يوم الأربعاء وصف أكار المحادثات بأنها ”إيجابية وبناءة“ وتوقع أن تنتهي خلال ساعات.

