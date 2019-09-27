اتفاق تركي ليبي على تعديل نظام إعفاء الليبيين من التأشيرة

أعلنت حكومة الوفاق الليبية مساء الخميس، أنه جرى الاتفاق مع تركيا على تعديل إعفاء الليبيين من تأشيرة دخول البلاد.



وأوضحت وزارة الخارجية بالحكومة المعترف بها دوليا في بيان لها، أن "التعديل يشمل من هم فوق الـ55 عاما ودون الـ18 عاما، بعد أن كان لمن دون الـ12 عاما وفوق الـ65 عاما"، دون ذكر موعد دخول التعديلات حيز التنفيذ.



جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، عقب لقاء جمع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.



وذكر البيان أن سيالة أخبر نظيرة التركي أن حكومته "تثمن الدور التركي الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا"، مشيرا إلى "عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين".



وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أعفى قرار صادر من رئاسة الجمهورية التركية، مواطني دولة ليبيا، الذين هم دون الـ 12 عاما وفوق الـ 65 عاما، من تأشيرة الدخول المسبقة.



وناقش الوزيران "سبل تذليل بعض الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين، خاصة فيما يتعلق بموضوع تأشيرة الدخول للأراضي التركية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة".



وأكد البيان أن وزير الخارجية الليبي "اتفق مع نظيره التركي على تعديل أعمار المواطنين الليبيين المسموح لهم بالدخول دون تأشيرة مسبقة للأراضي التركية، بتخفيضها 10 أعوام لتصبح 55 عاما بدلا من 65، إضافة لإعفاء من هم دون سن الـ18".