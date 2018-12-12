اتفاق حول آليات إعادة اللاجئين السوريين من لبنان لبلادهم
الحدود اللبنانية مع سوريا
أكد مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن المنظمة الدولية وبيروت ودمشق وموسكو توصلت إلى الاتفاق على آليات إعادة اللاجئين السوريين من الأراضي اللبنانية.
وفي حديث لوكالة إنترفاكس اليوم الأربعاء، أوضح أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية، أن الخلافات التي نشأت بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة في الصيف الماضي، كان سببها سوء الفهم وتم حلها بالكامل
وفي يونيو، جمدت السلطات اللبنانية منح تصاريح الإقامة للموظفين الأجانب في المفوضية، معتبرة أن المؤسسة الأممية تمارس "تخويف" اللاجئين السوريين وتعرقل عودتهم إلى بلادهم".
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