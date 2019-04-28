اتفاق على تشكيل "مجلس سيادي مشترك" في السودان

اتّفق قادة الاحتجاجات والجيش السوداني السبت على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيين وعسكريين، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين بناءً على طلب المتظاهرين الذين يريدون نقل السّلطة إلى المدنيّين، بحسب ما أفاد قيادي في المعارضة.

وقال أحمد الربيع الذي شارك في المحادثات “اتفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين”.

وأضاف “الآن المشاورات جارية لتحديد نسب المدنيين والعسكريين في المجلس”.

وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع السبت للجنة المشتركة المؤلفة من ممثلين عن المجلس العسكري، الذي يتولى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل، وعن المحتجين الذين يواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين بنقل السلطة الى إدارة مدنية.

وفي وقت سابق، قال رشيد السيد وهو متحدث باسم حركة الاحتجاج إن هذا الاجتماع جاء لبناء الثقة بين الطرفين.

(أ ف ب)