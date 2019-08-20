اتفاق على تعيين نعمات عبد الله خير رئيسة للقضاء بالسودان

أعلن المجلس العسكري السوداني تعيين نعمات عبد الله خير رئيسة للقضاء في السودان، بالتوافق مع قوى الحرية والتغيير.

ويأتي تعيين نعمات عبدالله خير بعد جدل كبير وأنباء عن رفض المجلس العسكري القبول بمرشح قوى الحرية والتغيير لرئاسة قضاء المرحلة الانتقالية، وهو مولانا عبد القادر محمد أحمد.

وتقود قوى الحرية والتغيير الحراك في السودان ووقعت مع المجلس العسكري اتفاقا سياسيا وإعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر لأكثر من ثلاث سنوات.

وقالت مصادر سودانية إن نعمات عبدالله خير ستؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي مساء الثلاثاء.

وكان من المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي الاثنين، والإعلان عن المجلس السيادي الذي يتكون من خمسة عسكريين وستة مدنيين، لكن تم الإرجاء إلى الأربعاء لحين حل الخلافات بين قوى الحرية والتغيير.

