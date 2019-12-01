اتفاق على نشر وحدات روسية في الحسكة والرقة

اعلنت قوات سوريا الديمقراطية الكردية الاحد، انه تم التوصل الى اتفاق يقضي بنشر وحدات روسية في محافظتي الحسكة والرقة في شمال البلاد.

واعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي عن الاتفاق الذي يأتي بعد أسابيع من اتفاق روسي مع الفصائل الكردية على انتشار القوات الروسية على الحدود مع تركيا.

وكتب عبدي على "تويتر" قائلا "تشرفنا اليوم باستضافة قائد القوات الروسية العاملة في سوريا، العماد ألكسندر تشايكو، لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية، واتفقنا على نشر القوات الروسية في كل من عامودة وتل تمر، الحسكة، وعين عيسى، والرقة، من أجل أمن واستقرار المنطقة"، مضيفا "نتطلع إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمصلحة بلدينا".

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي في الثاني والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، مذكرة تفاهم لإنهاء وضع متوتر جدا على الحدود السورية التركية".

حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية والتركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق، يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.