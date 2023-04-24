اتفاق على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة في السودان

اعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مساء الاثنين، موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف جديد لإطلاق النار لمدة 72 ساعة، اعتبارا من منتصف الليلة.

وقال بلينكن في بيان ان الجيش السوداني بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التابعة لحليفه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وافقا على وقف لاطلاق النار بدءا من منتصف هذه الليلة ولمدة 72 ساعة.

واشار البيان الى ان موافقة الطرفين على الهدنة الجديدة جاءت عقب "مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية".

وفي وقت سابق الاثنين، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من ان النزاع المستعر بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان قد يخرج عن السيطرة ويشمل المنطقة باكملها، وربما ما هو ابعد من ذلك.

وكان الطرفان المتحاربان وافقا الخميس، على هدنة لثلاثة ايام بمناسبة عيد الفطر، لكن لم يلبثا عن استأنفا القتال صباح السبت.

وقتل نحو 427 شخصا واصيب اكثر من 4000 اخرين في المعارك الدائرة في انحاء السودان منذ اندلاع القتال في هذا البلد قبل عشرة ايام، وفق ما اعلنت منظمة الصحة العالمية.

ويتبادل الطرفان المتناحران الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التصعيد المفاجئ، والذي ياتي بعدما تاجل لمرتين توقيع اتفاق سلام بين العسكريين والمدنيين لانهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وتعثر توقيع الاتفاقية التي كان يفترض ان تفسح الطريق لتشكيل حكومة مدنية بسبب خلافات حول بند يتعلق بشروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

واستولى الحليفان السابقان البرهان وحميدتي على السلطة في 2021 عقب انقلاب أطاحا فيه المدنيين الذين كانوا يتقاسمون السلطة معهما، قبل ان يدب الصراع بينهما.

