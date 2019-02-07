اتفاق في تونس على رفع أجور 670 ألف موظف عمومي

اتحاد الشغل كان دعا إلى إضراب عام في البلاد يومي 20 و21 شباط الجاري

قالت مصادر تونسية الخميس إن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عمومي، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.



ويأتي الاتفاق بعد أشهر من التوتر والخلاف بين الطرفين مما دفع باتحاد الشغل لتنظيم إضراب عام الشهر الماضي شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف للتظاهر، بينما دعا اتحاد الشغل الشهر الماضي لإعلان الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 شباط/ فبراير الجاري.

وفي ختام أعمال الهيئة الإدارية للاتحاد بمدينة الحمامات قال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي إن "قرار الإضراب العام هو ضرورة وليس خيارا، ويأتي عقب انسداد الحوار والتفاوض مع الحكومة حول زيادة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية وإيجاد حلول ملائمة للقدرة الشرائية للموظفين".

رويترز