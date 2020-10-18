اتفاق لتسيير 28 رحلة جوية أسبوعيا بين إسرائيل والإمارات

قالت اسرائيل إن اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن جوريون وإن من المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.

قالت وزارة النقل الإسرائيلية الأحد إن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستوقعان اتفاقا الثلاثاء للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين مطار بن جوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي.

يأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضا بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعيا، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

وقالت الوزارة إن اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن جوريون وإن من المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.

