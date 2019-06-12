اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا مساء الاربعاء، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، وذلك برعاية تركية روسية.

وجاء الإعلان على لسان رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء فكتور كوبتشيشين الأربعاء: "بمبادرة من الجانب الروسي وتحت رعاية روسيا وتركيا، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار في كامل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، اعتبارا من منتصف ليلة الـ12 من يونيو 2019".

وأضاف كوبتشيشين: "نتيجة لذلك، سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد الهجمات من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية" في المنطقة، حيث رصد المركز وقوع حالتي قصف فقط، استهدفتا مدينتي محردة وسوران في محافظة حماة، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وأكد أن القوات الحكومية السورية التزمت في الفترة المذكورة ببنود الاتفاق ولم تطلق النار ردا على قصف المسلحين محردة وسوران.

وفي الـ11 من يونيو، أي عشية سريان الاتفاق، سجل المركز 12 حالة قصف من قبل الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة إدلب، طالت مناطق في محافظتي اللاذقية وحلب وريفها.

وأشار كوبتشيشين إلى استمرار العمل الرامي إلى حل النزاع السوري بسبل غير عسكرية وتقديم المساعدة الشاملة للمواطنين السوريين في استعادة الحياة السلمية في البلد.

