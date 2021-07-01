اتفاق نهائي لإخلاء البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح جنوب نابلس

وقعت الحكومة الإسرائيلية مع قادة المستوطنين في الضفة اتفاقا نهائيا يقضي بإخلاء البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة في جبل صبيح، ويغادر بموجبه المستوطنون من دون هدم مبانيهم.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، فإن الاتفاق ينص على مغادرة السكان للبؤرة الاستيطانية المقامة على أراض خاصة للفلسطينيين قرب بلدة بيتا، حتى الساعة الرابعة من عصر غد الجمعة، أما المنازل فستظل قائمة لكنها خالية ومقفلة، مع حضور ثابت للجيش الإسرائيلي.

ولفتت الهيئة إلى أن "الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستعمل على تسوية الوضع القانوني للنقطة الاستيطانية غير القانونية في أقرب وقت ممكن".

من الجدير ذكره، أن أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس، نظموا احتجاجات متواصلة على إقامة هذه البؤرة الاستيطانية في جبل صبيح، ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا فلسطينيين خلال الشهرين الماضيين ومئات الجرحى برصاص الجيش الإسرائيلي.

المصدر: مكان + معا