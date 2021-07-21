اتفاق وشيك بشأن جدولة الانسحاب الأميركي من العراق

توقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاربعاء، أن تتوصل بغداد وواشنطن خلال جولة الحوار المرتقبة بينهما الجمعة، الى اتفاق حول جدولة انسحاب القوات الاميركية من العراق.

وقال حسين في مقابلة مع قناة "العراقية" الرسمية إن "جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة.. ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي" من العراق.

ونفى حسين وجود قواعد اميركية في العراق، مبينا ان هذه القوات "متواجدة في معسكرات عراقية وليست أمريكية".

والثلاثاء، وصل حسين الولايات المتحدة ليرأس وفد بلاده في جولة الحوار مع واشنطن الجمعة المقبل.

وأشار حسين إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية تتفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف سابقتها".

وأضاف بأن "لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن، المرتقب، سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية"، (لم يحدد الموعد).

كما رجح، "عودة العراق والولايات المتحدة إلى اتفاق 2008 بعد انتهاء جولات الحوار، حيث أن تنظيم داعش الإرهابي ما زال يشكل تهديدا ونحتاج إلى دعم استخباري أمريكي".

وفي 2008، أبرمت واشنطن وبغداد اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" التي مهدت لخروج القوات الأمريكية من العراق نهاية 2011، بعد ثماني سنوات من الاحتلال.

وتقود واشنطن تحالفا دوليا منذ 2014، لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

وفي 5 يناير/كانون الثاني 2020، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب بإخراج القوات الأجنبية، بما فيها الأمريكية، من البلاد.

وفي 7 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت واشنطن وبغداد، اتفاقهما على تحول دور القوات الأمريكية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق إلى "استشاري تدريبي"، وانسحاب "القوات القتالية"، وفق جدول زمني يتفق عليه الطرفان في "محادثات فنية مقبلة".