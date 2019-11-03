اتفاق ينهي إضراب مؤسسات الأونروا في الأردن

كان نحو سبعة آلاف موظف وعامل في الأونروا بدأوا إضرابا مفتوحا عن العمل صباح الأحد للمطالبة بزيادة رواتبهم.

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنهاء إضراب العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأحد بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوكالة الأممية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي اتحاد العاملين المحليين في الأونروا بالأردن إن “الاتفاق يتضمن منح 100 دينار (حوالي 140 دولارا) لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية الثانية إلى الدرجة الوظيفية الثامنة، وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل”.

وأضاف أن “الاتفاق يتضمن كذلك منح 70 دينارا (حوالي مئة دولار) لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية التاسعة إلى الدرجة الوظيفية العشرين، وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل”.

من جهته، أكد رئيس اتحاد العاملين في وكالة الأونروا في الأردن رياض زيغان أنه “على ضوء هذا الاتفاق ستحصل الفئة الأقل حظا بين العاملين على المئة دينار، أما البقية فستحصل على سبعين دينارا على أن يرتفع في المستقبل”.

وأضاف: “وبناء على ذلك تقرر فك الإضراب وإعلان الدوام إبتداء من صباح الإثنين”.

وكان نحو سبعة آلاف موظف وعامل في الأونروا بدأوا إضرابا مفتوحا عن العمل صباح الأحد للمطالبة بزيادة رواتبهم.

وتقوم الوكالة بإدارة 169 مدرسة في الأردن تستقبل نحو 120 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين و25 مركزا صحيا و14 مركزا نسويا ومؤسسات ودوائر أخرى.

وكان المتحدث باسم الأونروا سامي مشعشع أكد في وقت سابق اليوم أن اتحاد “العاملين طالب بزيادة مقدارها 200 دينار أردني (حوالي 280 دولارا) ثم خفضوها إلى 100 دينار أردني، بالمقابل عرضت الوكالة زيادة مقدارها 70 دينارا أردنيا (حوالي مئة دولار)”.

وكان اتحاد العاملين في القطاعات الثلاثة، المعلمين والعمال والخدمات، قرر الإضراب المفتوح ودعا الموظفين والطلاب الى البقاء في بيوتهم.

وكانت الأونروا واجهت أكبر تحد مالي لها في عام 2018 في أعقاب قرار الولايات المتحدة قطع مبلغ 300 مليون دولار من تمويلها للوكالة.

وتأسّست الأونروا في 1949، وتقدّم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

ويستضيف الأردن نحو 2,2 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في عشرة مخيمات.

