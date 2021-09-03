اتقذوا حياة الاسرى 



* كتب الفنان التشكيلي محمود البوليس..



إسراء جعابيص.أسيرة في سجون الاحتلال يحترق جسدها وقلبها في آن واحد.

اين ضميرك يا ضمير - الحرية للاسيرة المقدسية اسراء الجعابيص

وطني يا وجع القلوب - فوق الجراج جراح

إسراء جعابيص.أسيرة في سجون الاحتلال يحترق جسدها وقلبها في آن واحد.

يحترق جسدها وقلبها في المعتقل بسبب الاهمالل الطبي ، فهي تكابد ألم السجن وجحيم المرض ولوعة الفراق لولدها "معتصم" في آن واحد.

إسراء جعابيص أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال وبحاجة إلى إجراء أكثر من ثماني عمليات من بينها: عملية لفصل ما تبقى من أصابع يديها الذائبة والملتصقة ببعضها البعض، وبحاجة أيضاً لعملية لإزالة كتلة لحمية من الأنف تسبب لها حالياً أزمة بالتنفس.

وفي تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين المحتلة

إن حالة الأسيرة الفلسطينية الجريحة إسراء جعابيص المعتقلة داخل أقبية معتقل "الدامون"، تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ووضعها الصحي صعب جداً، فهي تكابد ألم السجن وجحيم المرض ولوعة الفراق لولدها "معتصم" في آن واحد.

وأوضحت الهيئة أن ما تعانيه المقدسية جعابيص من حروق في جسدها، يجعل من جلدها دائم السخونة ويؤلم بشدة، مما يجعلها لا تقوى على وضع جميع أنواع الأقمشة أو الأغطية على جسدها، لذلك فهي بحاجة ماسة إلى تغيير دائم "للبدلة الخاصة بعلاج الحروق" لتساعدها في التغلب على آلامها، وممارسة ولو جزء بسيط من حياتها بشكل طبيعي. كما أنها بحاجة إلى إجراء أكثر من ثماني عمليات من بينها: عملية لفصل ما تبقى من أصابع يديها الذائبة والملتصقة ببعضها البعض، وبحاجة أيضاً لعملية لإزالة كتلة لحمية من الأنف تسبب لها أزمة بالتنفس، لكن إدارة المعتقل لا تكترث بما تعانيه جعابيض وتُمعن بانتهاك حقوقها طبياً، من دون أن توفر لها أدنى المتطلبات العلاجية اللازمة لحالتها المزمنة والخطيرة.

وحمّلت هيئة الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة المصابة جعابيص، في ظل تعرضها لاهمال طبي ممنهج وتركها فريسة للأوجاع.

يذكر أن الأسيرة جعابيص (35 عاماً) من قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، كانت قد اعتقلت بتاريخ 11/10/2015 بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتها بالقرب من حاجز "الزعيم العسكري" ما أدى إلى انفجار اسطوانة غاز كانت تقلّها بسيارتها، وعلى إثرها اشتعلت النيران داخل جسدها وأصيبت بحروق خطيرة التهمت 60% من جسدها، وفقدت 8 من أصابع من يديها، كما أصيبت بتشوهات في منطقة الوجه والظهر.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد حكم على إسراء بالسجن 11 عاماً بتهمة أُلصقت بها وهي محاولة قتل شرطي

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الوضع الصحي للأسيرة الجريحة إسراء جعابيص المعتقلة في سجن "الدامون" المعتقلة في سجون الاحتلال منذ 2015،صعب للغاية، وان آلامها الناجمة عن اصابتها تزداد يوماً بعد يوم جراء الاهمال الطبي،

الحرية للاسيرة اسراء جعابيص ولجميع اسرانا البواسل

غمالقة_الصبر

ارشيف #مؤرخ وحارس الذاكرة الفلسطينية الفنان التشكيلي محمود البوليس



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