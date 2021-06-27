اتلاف كميات كبيرة من المخدرات والقبض على المئات شمال سوريا

أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش الكردية) في شمال وشرق سوريا إتلاف كميات وصفتها بالضخمة من المخدرات، والقبض على مئات المتعاطين والمروجين والمتاجرين بها.

وتزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، قالت "الأسايش" إنها أنهت حملة ضد المخدرات بدأتها في سبتمبر الماضي، وأفضت إلى إتلاف كميات كبيرة قدرت بمئات الآلاف من الحبوب المخدرة، وأكثر من طن ونصف الطن من الحشيش، وآلاف الشتلات والبذار منه، إضافة إلى 18 ظرفا من الهرويين.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمدينة القامشلي السورية، أن الحملة أفضت ايضا إلى القبض على 1875 شخصا، بين متعاط ومروج وتاجر بهذه المواد المخدرة.

وأنهت الأسايش مؤتمرها بإتلاف وحرق المواد المخدرة.