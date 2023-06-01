اتمام مراسم عقد قران ولي العهد الاردني

بدأت عصر اليوم في قصر زهران في العاصمة عمان مراسم حفل عقد قران ولي العهد الاردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الانسة رجوة ال السيف التي وصلت الى مكان الحفل بصحبة امراء من العائلة الهاشمية

وكان الملك الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله قد استقبلا ضيوف المناسبة حيث يحضر المراسم قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.

صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله يصلان إلى قصر زهران العامر لبدء استقبال أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة#الزفاف_الملكي pic.twitter.com/aKsZFxc3No — محبو سمو الأمير حسين بن عبدالله (@JordanianHashe) June 1, 2023

وصلت الآنسة رجوة خالد السيف الى قصر زهران برفقة الأمير هاشم بن عبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث تقلها سيارة "رولز رويس 1967" صُنعت خصيصا للملكة الراحلة زين الشرف جدة الملك عبدالله الثاني

ولقصر زهران مكانة خاصة لدى العائلة الاردنية الحاكمة وقد بُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي ويعرف باحتضانه لحفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، ووالدة الراحل الملك الحسين بن طلال.

الموكب الأحمر بطريقه إلى زهران قبيل بدء الزفاف الملكي#الزفاف_الملكي#الاردن pic.twitter.com/5q6RwLZEy5 — محبو سمو الأمير حسين بن عبدالله (@JordanianHashe) June 1, 2023

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.