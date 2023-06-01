اتمام مراسم عقد قران ولي العهد الاردني

بدأت عصر اليوم في قصر زهران في العاصمة عمان مراسم حفل عقد قران ولي العهد الاردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الانسة رجوة ال السيف التي وصلت الى مكان الحفل بصحبة امراء من العائلة الهاشمية
وكان الملك الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبدالله قد استقبلا ضيوف المناسبة حيث يحضر المراسم قرابة 150 شخصا من أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.
وصلت الآنسة رجوة خالد السيف الى قصر زهران برفقة الأمير هاشم بن عبدالله والأميرة سلمى بنت عبدالله والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، حيث تقلها سيارة "رولز رويس 1967" صُنعت خصيصا للملكة الراحلة زين الشرف جدة الملك عبدالله الثاني
ولقصر زهران مكانة خاصة لدى العائلة الاردنية الحاكمة وقد بُني في منتصف خمسينيات القرن الماضي ويعرف باحتضانه لحفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران الملك عبدالله الثاني، ووالدة الراحل الملك الحسين بن طلال.
وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة.