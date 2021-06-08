اتمام نصف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

أعلن قائد القوات المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي، أنهم أتموا نصف مرحلة الانسحاب من أفغانستان.

وفي مؤتمر صحافي عبر الاتصال الصوتي، الإثنين، قال ماكينزي بخصوص الانسحاب من أفغانستان: “أتممنا نصف عملية الانسحاب، وسنكمل الانسحاب الكامل في أيلول/ سبتمبر”.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم قوات الأمن الأفغانية، مضيفًا: “سنواصل عمليات مكافحة الإرهاب خارج البلاد، وعازمون مع شركائنا على مواصلة ملاحقة القاعدة وداعش في أجزاء أخرى من المنطقة”.

وفيما يخص الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، زعم ماكينزي أن وجودهم هناك فقط من أجل إنهاء تنظيم “الدولة” وإضعاف قدرته على شن هجمات ضد الولايات المتحدة أو شركائها. (الأناضول)