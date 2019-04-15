اتهامات للجيش والدعم بمحاولات فض الاعتصام في الخرطوم

وجه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الاثنين، نداءا عاجلا بالتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ولفت التجمع في بيان مقتضب على "الفيسبوك"، إلى أن هناك محاولات تجري الآن لفض الاعتصام من أمام القيادة لعامة لقوات الشعب المسلحة، وإزالة جميع المتاريس.

وأضافت: "نرجو من الجميع التوجه فورا إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".

في ذات السياق، قالت وكالة "الأناضول"،إن قوات من الدعم السريع مصحوبة بأفراد من الجيش انتشرت في محيط مقر الاعتصام‎، وشرعت بإزالة المتاريس التي وضعها المعتصمون.