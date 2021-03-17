اتهام شاب أمريكي بالتهديد بقتل بايدن

وجهت المدعية العامة في ولاية ميشيغان يوم الثلاثاء الاتهام لشاب أمريكي هدد بقتل الرئيس جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وحاكمة الولاية غريتشن ويتمر.

وقالت المدعية العامة دانا نيزيل إن جوشوا داكتور البالغ 21 عاما نشر في يناير "تعليقات متعددة تتضمن تهديدات" على موقع التواصل الاجتماعي "آي فاني".

وأضافت أن داكتور ذكر في تلك المنشورات اعتزامه استخدام مسدس لقتل هؤلاء المسؤولين المنتخبين، لأن ذلك سيكون وفق تصوره "عاملا محفزا" لاندلاع ثورة أمريكية جديدة.

وأشارت إلى أن هاتف داكتور تضمن معلومات حول طريقة صنع قنبلة وكيفية العثور على المواد اللازمة.

وداكتور الذي قام بتسليم نفسه الثلاثاء، متهم بالتحضير لعمل إرهابي واستخدام حاسوب لارتكاب جريمة، وفي حال إدانته سيتعرض للسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما، فيما من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 8 أبريل. (أ ف ب)