اتهام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف 16 صحفيا في الرقة

قالت منظمة حقوقية الاحد، ان قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الاكراد، "اختطفت" السبت، 16 صحفيا في محافظة الرقة شرقي البلاد.

وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التابعة لتنظيم "وحدات حماية الشعب" اختطفت العاملين في الإعلام المحلي يوم 30 يوليو/ تموز الجاري.

وأشار البيان إلى أن التنظيم اختطف الإعلاميين بداعي "التجسس"، داعيا إلى إخلاء سبيلهم فورا.

وشدد البيان على ضرورة حماية العاملين في مجال الإعلام المحلي بمحافظة الرقة الخاضعة لاحتلال التنظيم الإرهابي.

وندد البيان باختطاف "واي بي جي" للعاملين في مجال الإعلام، مبينا أنه يُقدم على خطوات من شأنها القضاء على حرية الإعلام في المناطق التي يحتلها.

يذكر أن التنظيم نفسه، اختطف في شباط / فبراير الماضي بمدينة القامشلي، صبري فهري، مراسل موقع آرك نيوز (مركزه أربيل العراقية) والمعروف بقربه من المجلس الوطني الكردي السوري، وبافير ملا أحمد، الموظف في موقع "يكيتي ميديا"، عقب مداهمة منزلهما.